Почти каждая вторая стоматология ведет работу нелегально в России

В России почти каждая вторая стоматология работает нелегально или с нарушениями закона. Чаще всего у таких клиник отсутствуют лицензии или регистрация в государственных системах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств, следует из результатов исследования Общественной потребительской инициативы.

Отмечается, что больше всего подобных стоматологий находится в Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане, Свердловской и Челябинской областях. В клиниках работает недостаточно квалифицированный персонал и используются незарегистрированные препараты. Лекарства нередко хранятся с нарушением температурного режима, что делает их опасными для здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.