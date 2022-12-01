Шесть магазинов Mothercare открылись в Москве и Санкт-Петербурге после смены владельца

Магазины Mothercare открылись в Москве и Санкт-Петербурге после смены владельца. На данный момент заработали шесть точек, однако названия у сети магазинов еще нет. По словам продавцов, цены на отдельные позиции заметно повысились.

До этого сообщалось, что дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК Джамилько" купил бизнес брендов Victoria's Secret и Mothercare в РФ. Франчайзингом данных сетей в стране занималась компания ООО "Монэкс Трейдинг".

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