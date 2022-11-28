Бывшие McDonald’s на вокзалах и аэропортах РФ перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бывшие рестораны сети McDonald’s, открытые на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга по франшизе, c 1 декабря начнут работу под брендом "Вкусно – и точка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Речь идет о 9 точках в Москве и Санкт-Петербурге под управлением компании "Развитие РОСТ".

"Вкусно – и точка" подписала договор коммерческой концессии (ДКК) с ООО "Развитие РОСТ" – бывшей компанией – франчайзи McDonald’s", – говорится в сообщении.

Процедура перехода, уточнили в компании, пройдет по аналогии с другими франшизами.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

В середине августа компания "Вкусно – и точка" возобновила работу более 500 ресторанов по России. Тогда же сообщалось, что компания наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 миллионов человек по всей России.

29 ноября "Вкусно – и точка" запустит доставку в ряде российских регионов. Оформить заказ в ресторане быстрого питания можно будет с помощью сервисов "Яндекс Еда" и Delivery Club.



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