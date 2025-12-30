30 декабря, 12:45Безопасность
Мошенники могут обманывать москвичей под видом коммунальщиков в праздники
Мошенники под видом коммунальщиков могут активизироваться в новогодние праздники. Об этом предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Москвичам напомнили, что в выходные дни плановые проверки и обходы квартир не проводятся. В комплексе городского хозяйства также подчеркнули, что при аварийной ситуации коммунальщики тоже не приходят без предупреждения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.