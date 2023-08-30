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07:30

Безопасность

В ГД предложили разрешить пожарным таранить мешающие проезду автомобили

В ГД предложили разрешить пожарным таранить мешающие проезду автомобили

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Пожарным машинам могут разрешить идти на таран. В Госдуме предложили разрешить спасателям освобождать себе путь любыми средствами. По словам депутатов, на данный момент во дворах, в том числе и в столице, владельцы машин часто паркуют их, не обращая внимание на специальную разметку, определяющую место стоянки спецтехники.

Пока непонятно, будет ли считаться повреждение машины в такой ситуации страховым случаем, и кто будет возмещать ущерб, если при таране сломается пожарная машина. Но депутаты обещают уточнить все нюансы в итоговой версии нового закона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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