В ГД предложили разрешить пожарным таранить мешающие проезду автомобили

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Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что российским спасателям необходимо разрешить таранить мешающие проезду автомобили, чтобы исключить ситуации, когда пожарная машина не может попасть к источнику возгорания. Об этом сообщает телеканал "360".

"Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идет о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что право таранить машины есть у пожарных и сейчас. Однако воспользоваться им можно только при "крайней необходимости", которую потом требуется еще и доказать. Колунов предлагает разрешить пожарным пользоваться этим правом по собственному усмотрению.

При этом, считает депутат, пожарные машины необходимо оборудовать специальными бамперами, которые бы снижали ущерб при ударе как ей самой, та и другим автомобилям.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил оборудовать видеорегистраторами автомобили, используемые для обучения граждан вождению. По его словам, это необходимо как для фиксации процесса обучения, так и для использования в качестве доказательства в случае ДТП.

