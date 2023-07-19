Росимуществу предложили продать с молотка купленные для госнужд иномарки

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой организовать распродажу закупленных для государственных и муниципальных нужд иномарок производства недружественных стран, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что госорганы и бюджетные учреждения до сих пор закупают такие автомобили. Даванков отметил, что замена парка автомобилей потребует выделения дополнительных расходов бюджетов, поэтому он призывает организовать распродажу на открытых аукционах.

Также депутат попросил главу Росимущества поручить профильным управлениям агентства оценить размер доходов бюджетной системы страны за счет распродажи иномарок и целесообразность организации аукционов в течение 2023 года при одновременной закупке отечественных машинах.

Ранее столичной Росгвардии передали 100 автомобилей "Москвич 3". Как отметил Сергей Собянин, от работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие столицы. В свою очередь, в Росгвардии назвали автомобили достойным подарком службе вневедомственной охраны.



Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич 3"