ГИБДД проведет рейд "Снова в школу" на дорогах Москвы с 28 августа по 8 сентября

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Столичное управление ГИБДД с 28 августа по 8 сентября проведет на городских дорогах рейд "Снова в школу". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В преддверии нового учебного года с 28 августа по 8 сентября 2023 года управление Госавтоинспекции города Москвы проведет общегородской профилактический рейд "Снова в школу", – говорится в сообщении.

Мероприятия ГИБДД будут направлены на адаптацию детей к городским дорожным условиям. Рейд проведут в том числе с применением дистанционных технологий.

В преддверии нового учебного года родителям школьников рекомендовали подавать им положительный пример, а также быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения.

Ранее стало известно, что столичные школы самостоятельно определят формат линейки 1 сентября. В этот день в школах пройдут праздничные мероприятия с исполнением государственного гимна и поднятием флага РФ, а также классные часы и уроки знаний. Все мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, будут проводиться в соответствии с установленными мерами безопасности.

