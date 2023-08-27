Спрос на электронику значительно вырос в преддверии нового учебного года – СМИ

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Спрос на ноутбуки и смартфоны значительно выросли перед первым сентября по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на данные ретейлеров и дистрибьюторов сообщает газета "Известия".

"В июле-августе 2023 года россияне приобрели на Wildberries на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее. Популярность же смартфонов увеличилась на 38%", – заявил представитель пресс-службы маркетплейса.

В МТС заявили о двукратном росте продажи смартфонов с июля по середину августа по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Там уточнили, что сеть фиксирует самый высокий спрос на электронику в этот период с 2019 года.

У группы "М.Видео – Эльдорадо" в этот период продажи ноутбуков и планшетов увеличились более чем на 25%. Источник газеты на розничном рынке электроники отметил, что в конце лета по всей стране продажи ноутбуков выросли в среднем на 20%.

Эксперты связывают повышенный спрос на электронику с отсутствием дефицита из-за налаживания параллельного импорта, а также с повышением курса иностранных валют.

Ранее стало известно, что в среднем россияне потратили около 43 029 рублей на сборы ребенка в школу. Такие данные были получены по результататам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Цифра дня": 43 029 рублей