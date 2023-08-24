24 августа, 20:40Город
Столичные школы самостоятельно определят формат линейки 1 сентября
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Школы в столице сами выбирают формат проведения линейки 1 сентября. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Москвы.
"Каждая школа самостоятельно принимает решение о формате проведения торжественной линейки 1 сентября. В этот день в школах пройдут праздничные мероприятия с исполнением государственного гимна и поднятием флага РФ, а также классные часы и уроки знаний", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.
В департаменте заверили, что все мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, будут проводиться в соответствии с установленными мерами безопасности.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении дополнительного выходного дня для родителей школьников в День знаний. В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, особенно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов.
С такой инициативой ранее выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.
Спрос на рюкзаки, пеналы и тетради вырос перед началом учебного года
Читайте также