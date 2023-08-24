Столичные школы самостоятельно определят формат линейки 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Школы в столице сами выбирают формат проведения линейки 1 сентября. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Москвы.

"Каждая школа самостоятельно принимает решение о формате проведения торжественной линейки 1 сентября. В этот день в школах пройдут праздничные мероприятия с исполнением государственного гимна и поднятием флага РФ, а также классные часы и уроки знаний", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

В департаменте заверили, что все мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, будут проводиться в соответствии с установленными мерами безопасности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении дополнительного выходного дня для родителей школьников в День знаний. В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, особенно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов.

С такой инициативой ранее выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.



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