В РФ предложили считать линейку уважительной причиной отсутствия на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участие родителей в школьных линейках следует сделать уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Соответствующее предложение депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Он напомнил, что каждый год 1 сентября многие родители провожают своих детей на торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Обычно подобные мероприятия организовывают в первой половине дня, уточнил Крупник. При этом, продолжил он, присутствие родителей на линейках является неотъемлемым атрибутом этого события.

"Первый поход ребенка в школу является как важным событием для него самого, так и настоящим семейным праздником, первым серьезным жизненным этапом, который преодолевает юный человек и гражданин", – приводит RT текст обращения.

По словам депутата, следует учесть, что торжественные школьные события организовывают в рабочее время, в связи с чем многие родители вынуждены любыми способами отпрашиваться с работы. Крупник отметил, что такая практика не способствует торжественной атмосфере праздника.

Ранее заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук и историк Александр Снегуров заявил, что отдых в бархатный сезон не повлияет на успеваемость детей в школе. Он поделился, что в некоторых случаях ребенок может продолжать обучаться дистанционно.

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