В ГД оценили идею считать линейку уважительной причиной отсутствия на работе

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Идея считать участие в школьной линейке уважительной причиной отсутствия на работе является избыточной, пишет RT со ссылкой на слова члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

"Сегодня уважительной причиной отсутствия на рабочем месте, в соответствии с трудовым законодательством, является причина, не зависящая от работника. То есть такие причины, по которым он не мог прийти на работу", – напомнила она.

По словам Бессараб, подобная мера может стать причиной появления еще одного нерабочего календарного дня для тех, у кого есть дети школьного возраста. Вместе с этим она указала на тот факт, что сегодня в стране работник и работодатель "договариваются об отсутствии в этот день". Депутат уточнила, что не знает ни одного случая, когда наниматель не отпускал бы на линейку к ребенку.

Чаще всего, продолжила она, работодатель говорит, что специалист может опоздать. Иногда родители вынуждены брать выходной за счет отпуска или отгула. Бессараб выразила уверенность, что по этому вопросу стоит договариваться.

С предложением сделать участие родителей в школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте ранее выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Депутат подчеркивал, что присутствие родителей на линейках является неотъемлемым атрибутом Дня знаний. Он заявил, что первый поход ребенка в школу является не только важным событием для него, но и для всей семьи.

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