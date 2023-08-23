Единые учения по отработке действий при ЧС пройдут в школах России 29–30 августа

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Единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые пройдут в школах и колледжах России 29–30 августа, сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

"29–30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах", – отметили в ведомстве.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, подготовка к началу учебного года проходит планово. Он назвал обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса одной из главных задач для образовательных организаций. В рамках учений будут отработаны на практике разные ситуаций и действия при их возникновении, подчеркнул министр.

Кравцов считает, что педагоги, руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать при возникновении чрезвычайных и иных ситуаций.

"Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки", – заявил министр.

В пресс-службе Минпросвещения добавили, что во время учений в образовательных учреждениях специалисты проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

"Они смогут оказать помощь руководителям мероприятий, помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации", – уточняется в сообщении.

Благодаря учениям педагогический коллектив будет психологически подготовлен к применению алгоритмов действий при ЧС. Опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, заключили в министерстве.

Ранее Кравцов заявил, что российские колледжи обогнали высшие учебные заведения по числу поступающих. Министр отметил активное развитие системы профессионального образования в стране и указал, что сейчас в России работают 3,5 тысячи колледжей и 700 подобных учреждений в составе вузов.



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