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17:34

Общество

В Минпросвещения РФ заявили, что колледжи обогнали вузы по числу поступающих

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские колледжи обогнали высшие учебные заведения по числу поступающих. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил активное развитие системы профессионального образования в стране и указал, что сейчас в РФ работают 3,5 тысячи колледжей и 700 подобных учреждений в составе вузов.

"Общее количество обучающихся – 3,5 миллиона человек. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих", – цитирует его РИА Новости.

С 1 сентября 2023 года в рамках проекта "Профессионалитет" планируют реализовать более 500 образовательных программ, участие в которых примут более 50% российских колледжей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что с начала учебного года в столичных колледжах начнут реализовывать 94 программы. По ее словам, для этого были сформированы три базовых принципа построения системы обучения. Одним из принципов стала клиентоориентированность.

Более 90 новых программы обучения запустят в московских колледжах с 1 сентября

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