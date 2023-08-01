Охранников российских школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта появится для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных учреждений России. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно данным газеты, необходимость актуализировать содержание ГОСТа "Обеспечение безопасности образовательных организаций" появилась из-за возникновения новых угроз, в том числе на новых территориях России.

К новым требованиям будут относиться учения и практические тренировки по действиям в случае нападения или возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах образования.

"Мы считаем, что новые требования по защите учащихся должны быть обязательными, особенно сегодня. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям", – считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Депутат отметил, что профилактические мероприятия по безопасности должны иметь превентивный эффект, чтобы сотрудники охраны могли вовремя выявлять угрозу и адекватно на нее реагировать.

Эксперты отмечают высокое соответствие новых требований современным реалиям и подчеркивают, что они сформированы исходя из имеющейся практики обеспечения антитеррористической безопасности в Москве и новых регионах.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий сотрудников силовых структур, МЧС и ряда частных охранных организаций (ЧОП) пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных летательных аппаратов. В случае с сотрудниками ЧОП пресекать движение БПЛА разных видов получат право прошедшие профподготовку для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.



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