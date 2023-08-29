Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 1 по 30 сентября

С пятницы, 1 сентября, изменится расписание ночного движения поездов на МЦД-1 в будние дни. Речь идет о Белорусском и Савеловском направлениях. Интервалы движения увеличат до 20 минут и до часа, а некоторые составы отменят.

Ранним утром и поздним вечером отменят часть аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево. Добраться туда можно будет на автобусе № 1195, отходящим каждые 10 минут от станции метро "Ховрино". Ограничения продлятся до конца сентября, они связаны с реконструкцией станции Лианозово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.