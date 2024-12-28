Эксперт прокомментировал запрет на звонки через IP-телефонию в России

Правительство запретило звонить на мобильные и стационарные телефоны россиян через IP-телефонию, то есть через интернет. Чаще всего этой технологией пользовались мошенники, поскольку она позволяла подменять номера.

Как работает IP-телефония? Поможет ли новая мера в борьбе с мошенниками? Скажется ли запрет на обычных пользователях телефонной связи? На эти и другие вопросы ответил директор центра противодействия кибермошенничеству Павел Коваленко.

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