Разведовательно-ударные вертолеты Ка-52 российской авиации уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. По обнаруженным объектам противника было выпущено несколько неуправляемых ракет С-8 и управляемые боеприпасы "Вихрь".

Вертолеты способны наносить такие удары с дистанции до 6 километров. Полеты проходят на предельно малых высотах. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.