Российские военные блокировали Лисичанск с юга – Минобороны РФ

Фото: TASS/Zuma/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Группировка войск "Центр" Вооруженных сил России, возглавляемая генерал-полковником Александром Лапиным, заблокировала Лисичанск Луганской Народной Республики с южной стороны, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", – сказал он.

Кроме того, соединения под командованием Лапина за последние пять дней взяли под контроль 11 населенных пунктов.

"Из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка", – уточнил Конашенков.

Также Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины под Горским.

"Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое", – заключил генерал.

Ранее сообщалось, что подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.