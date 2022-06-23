Украинские войска обстреляли Донецк. В направлении города и окрестностей утром 23 июня выпустили около 20 ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщило представительство ДНР.

Мэр Горловки в ДНР сообщил, что при атаке на село Озеряновка погибла мирная жительница. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.