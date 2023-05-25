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Общество

Новости часа: истребители РФ сопроводили над Балтикой летевшие к границе самолеты США

Новости часа: истребители РФ сопроводили над Балтикой летевшие к границе самолеты США

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Новости часа: работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на корабль "Иван Хурс"

Около 3 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна

Новости часа: более 50 тыс полицейских обеспечат безопасность на последних звонках в РФ

МО РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников в районе Босфора

Росгвардейцы задержали пособника ВСУ на стратегическом объекте в ЛНР

Три украинские ДРГ обезвредили российские военнослужащие за сутки

МО РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских диверсантов в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Истребители СУ-35 и СУ-27 сопроводили над Балтикой летевшие к границе РФ бомбардировщики ВВС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Блокадники получат президентскую выплату ко дню освобождения города от блокады. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Роспотребнадзор по Москве признал четыре пляжа в городе пригодными для купания. Специалисты ведомства проверяют другие потенциальные зоны для купания.

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