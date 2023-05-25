Новости часа: истребители РФ сопроводили над Балтикой летевшие к границе самолеты США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Истребители СУ-35 и СУ-27 сопроводили над Балтикой летевшие к границе РФ бомбардировщики ВВС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Блокадники получат президентскую выплату ко дню освобождения города от блокады. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Роспотребнадзор по Москве признал четыре пляжа в городе пригодными для купания. Специалисты ведомства проверяют другие потенциальные зоны для купания.