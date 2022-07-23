ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой – ДНР.

Вторая волна залповых ливней в Сочи ожидается сегодня вечером.

Подъемная галерея на Воробьевых горах скоро откроется, монтируют эскалаторы – Собянин.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



