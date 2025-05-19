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19 мая, 07:15

Безопасность

В Москве увеличилось количество фишинговых атак

В Москве увеличилось количество фишинговых атак

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Мошенники стали активнее обманывать москвичей, особенно детей, используя фишинговые сайты, копирующие дизайн популярных мультфильмов и игр. За последние 4 месяца число попыток заразить устройства вирусами увеличилось почти на 20%. Дети могут случайно установить опасные программы, принимая их за оригинальные приложения.

Вредоносные программы могут похищать личные данные и получать доступ к устройствам, перехватывая коды из СМС-сообщений. Для защиты детей эксперты рекомендуют использовать антивирусные приложения и программы родительского контроля, которые помогут обезопасить устройства от угроз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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