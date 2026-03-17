Мошенники стали предлагать россиянам получить призы по ссылке в роликах TikTok

В роликах в TikTok мошенники предлагают перейти по ссылке на акцию известного магазина и получить гарантированный приз.

На самом деле эти ссылки ведут на поддельные сайты и в телеграм-боты, которые собирают личные данные и могут привести к нежелательным переводам или платным подпискам.

Чтобы не стать жертвой, нужно проверять любые акции только на официальных страницах брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.