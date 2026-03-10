Форма поиска по сайту

10 марта, 07:15

Безопасность

Мошенники стали звонить москвичам под видом доставки техники из магазина

Москвичей предупредили мошеннической схеме с QR-кодами от "налоговой"

"Новости дня": мошенники активизировались в Москве перед 8 Марта

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе пожарных дознавателей

"Московский патруль": в Москве провели рейд по выявлению нелегальной продажи цветов

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых

Водителям могут запретить оставлять метки с гео сотрудников ГИБДД в навигаторе

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": в преддверии 8 Марта таможенники усилили контроль за ввозом цветов

Еще одну схему обмана пробуют мошенники на москвичах. Теперь аферисты звонят гражданам под видом доставки техники из магазина. Они даже называют данные и адрес получателя. Аферисты утверждают, что заказ якобы полностью оформлен и оплачен, нужно лишь назвать код подтверждения из СМС для так называемой сверки.

Получив этот код, мошенники могут взломать аккаунт жертвы на различных сервисах. Используя схему, злоумышленники игнорируют вопросы о самом заказе. Именно это может помочь их вычислить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

