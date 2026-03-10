Мошенники стали звонить москвичам под видом доставки техники из магазина

Еще одну схему обмана пробуют мошенники на москвичах. Теперь аферисты звонят гражданам под видом доставки техники из магазина. Они даже называют данные и адрес получателя. Аферисты утверждают, что заказ якобы полностью оформлен и оплачен, нужно лишь назвать код подтверждения из СМС для так называемой сверки.

Получив этот код, мошенники могут взломать аккаунт жертвы на различных сервисах. Используя схему, злоумышленники игнорируют вопросы о самом заказе. Именно это может помочь их вычислить.

