16 марта, 21:30Безопасность
"Московский патруль": мошенники начали взламывать умные устройства для дома
Мошенники начали взламывать умные гаджеты для дома. По словам экспертов, через кормушки для питомцев с видеокамерой злоумышленники могут устроить слежку за хозяевами или подключиться к другим устройствам в доме и похитить персональные данные.
Опасность может скрываться также в радионяне или пылесосе. Злоумышленники проходят через уязвимости роутеров и получают доступ ко всем устройствам, которые подключены к Сети.
