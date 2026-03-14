Мошенники начали оформлять кредиты на россиян с помощью поддельных документов и фото

Мошенники научились находить в утечках баз данных россиян с чистой кредитной историей и оформлять на них займы. Для этого они подделывают фото в паспорте и используют похищенные документы.

Утечка данных, по мнению экспертов, происходит через бывших работодателей или кадровые агентства. За передачу персональных данных предусмотрены штрафы до 3 миллионов рублей.

При обнаружении чужого кредита юристы рекомендуют получить выписку из бюро кредитных историй через "Госуслуги", обратиться в службу безопасности банка, а при отказе – подать заявление в полицию и в суд.

