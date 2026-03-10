"Московский патруль": спасатели начали проверку состояния льда на столичных водоемах

В Москве наступает весна, поэтому покрывающий водоемы лед становится все более опасным. Несмотря на кажущуюся прочность, его толщина может резко уменьшиться за сутки с 40 до 10 сантиметров.

Спасатели проводят регулярные проверки состояния льда на столичных водоемах. Они также напоминают правила безопасного поведения на льду и алгоритмом действий в случае внезапных происшествий. В частности, особо опасны участки около мостов и места с темными пятнами на снегу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

