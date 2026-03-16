Мошенники начали писать россиянам от имени Пенсионного фонда

Мошенники нашли новый способ обманывать пожилых россиян. Они пишут в мессенджерах от имени Пенсионного фонда.

Аферисты создают фальшивые аккаунты, представляются официальными службами и пытаются узнать личные данные. Если раньше эти аферы проходили через звонки, то теперь через переписку.

При этом Пенсионный фонд был расформирован еще в 2023 году. Поэтому любые сообщения от его имени – подделка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.