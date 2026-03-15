15 марта, 09:30Безопасность
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от службы поддержки через "секретные чаты", чтобы похитить данные пользователей.
В таких письмах содержится информация о якобы произошедшем входе в аккаунт с незнакомого устройства. Для так называемого "подтверждения аутентификации" получателю предлагается перейти по встроенной ссылке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.