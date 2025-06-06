В России запустят проект "Здоровые финансы для серебряного поколения"

Российских пенсионеров научат, как противостоять мошенникам и сохранять свои сбережения. Проект "Здоровые финансы для серебряного поколения" собираются запустить социальная сеть "Одноклассники" и Центробанк России.

Они подготовят текстовые и видеоматериалы, в которых расскажут, как выбирать вклады, безопасно пользоваться кредитами, подбирать подходящие страховые программы или оформлять наследство. Кроме того, пенсионерам расскажут о правилах коммуникации со злоумышленниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.