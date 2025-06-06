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06 июня, 07:45

Безопасность

В России запустят проект "Здоровые финансы для серебряного поколения"

В России запустят проект "Здоровые финансы для серебряного поколения"

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Российских пенсионеров научат, как противостоять мошенникам и сохранять свои сбережения. Проект "Здоровые финансы для серебряного поколения" собираются запустить социальная сеть "Одноклассники" и Центробанк России.

Они подготовят текстовые и видеоматериалы, в которых расскажут, как выбирать вклады, безопасно пользоваться кредитами, подбирать подходящие страховые программы или оформлять наследство. Кроме того, пенсионерам расскажут о правилах коммуникации со злоумышленниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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