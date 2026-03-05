Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта. Именно в период праздников аферисты наиболее активны, так как бдительность людей падает. Самой популярной схемой стала рассылка электронных открыток с файлами неизвестного формата, в которых содержится вирус.

Также аферисты представляются курьерами по доставке подарков и цветов. В разговоре с жертвой они запрашивают код из СМС для подтверждения услуги.

Третья схема включает акции известных магазинов и брендов, фишинговые рассылки и сайты-двойники. Еще один метод связан с онлайн-знакомствами и покупкой билетов на мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.