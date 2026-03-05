График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

05 марта, 07:15

Безопасность

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": в преддверии 8 Марта таможенники усилили контроль за ввозом цветов

"Московский патруль": Росгвардия проверила соблюдение москвичами правил владения оружием

"Московский патруль": Колокольцев заявил о снижении числа убийств в РФ в 2025 году

Путин заявил, что нужно усилить профилактику подростковой преступности в России

Состоялась демонстрация нового столичного дрона-перехватчика "Елка"

В "Перезвони сам" напомнили, как не попасться на уловки мошенников перед 8 Марта

Банки РФ хотят получить право приостанавливать выдачу наличных

Мошенники начали предлагать фальшивые горящие туры

"Московский патруль": СК РФ передал в суды более 90 тыс уголовных дел в 2025 году

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта. Именно в период праздников аферисты наиболее активны, так как бдительность людей падает. Самой популярной схемой стала рассылка электронных открыток с файлами неизвестного формата, в которых содержится вирус.

Также аферисты представляются курьерами по доставке подарков и цветов. В разговоре с жертвой они запрашивают код из СМС для подтверждения услуги.

Третья схема включает акции известных магазинов и брендов, фишинговые рассылки и сайты-двойники. Еще один метод связан с онлайн-знакомствами и покупкой билетов на мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасность

