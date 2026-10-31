Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

Пока действуют временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сами аэропорты ранее предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании.

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