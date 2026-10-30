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30 октября, 14:15

Транспорт

Сезон аренды электросамокатов в Москве завершат при устойчивых морозах

Сезон аренды электросамокатов в Москве завершат при устойчивых морозах

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Сезон аренды электросамокатов в Москве завершится при стабильной минусовой температуре. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Точную дату окончания сезона пока не определили.

При заморозках на дорогах и тротуарах появляется наледь, колеса теряют сцепление с покрытием, а тормозной путь увеличивается. Поэтому прокат завершат по соображениям безопасности.

Пока погода в Москве позволяет комфортно передвигаться на электросамокатах и велосипедах, сервисы кикшеринга продолжают работать. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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