Новые пригородные маршруты запустят в Москве с 31 октября

С 31 октября начнут работать новые пригородные маршруты проекта "Москва – область". Автобусы № 11-70 и 11-97 будут курсировать от станции метро "Медведково" до Мытищ.

Стоимость проезда составит от 71 до 105 рублей в зависимости от расстояния. Для оплаты пассажирам необходимо будет прикладывать "Тройку" или банковскую карту при входе в автобус и выходе из него. Карта "Стрелка" на этих маршрутах работать не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

