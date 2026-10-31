Парковки с динамическим тарифом появятся на новых улицах Москвы с 17 декабря. Об этом сообщили в Дептрансе.

Добавятся стоянки на больше чем 200 дорогах по всему городу. Стоимость парковки в таких зонах будет варьироваться от нуля до 950 рублей в час – цена зависит от прогнозируемой загрузки.

Также проиндексируют тарифную сетку в пределах ТТК, и на нескольких улицах в пределах МКАД. В некоторых местах цены снизятся благодаря низкому спросу.

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