Собянин: новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября

Сергей Собянин проверил новый корпус Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево. Уже 1 сентября туда смогут пойти 815 учеников с 1 по 11 классы.

Здание построили вдоль берега реки. Главной особенностью проекта стала архитектура с эффектом "парящего" здания. Первый этаж почти полностью выполнен из витражного остекления, а на крыше разместили открытую террасу со смотровой площадкой.

Рядом со школой оборудовали спортивную площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.