Собянин: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку

Новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. По словам мэра, благодаря путепроводу появится новая дорога, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, и улучшится транспортное обслуживание в нескольких районах, разделенных железной дорогой.

Мост пройдет над более чем 20 железнодорожными путями. Он будет выполнен в форме подковы, чтобы сохранить существующие инфраструктурные и социальные объекты.

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