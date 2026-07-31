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31 июля, 13:45

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку

Собянин: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку

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Новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. По словам мэра, благодаря путепроводу появится новая дорога, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, и улучшится транспортное обслуживание в нескольких районах, разделенных железной дорогой.

Мост пройдет над более чем 20 железнодорожными путями. Он будет выполнен в форме подковы, чтобы сохранить существующие инфраструктурные и социальные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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