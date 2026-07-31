Тайский фестиваль стартовал в саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" стартовал Тайский фестиваль. На протяжении трех дней посетителей ждет знакомство с культурой Таиланда – от традиционных танцев до современной музыки. В программе задействованы профессиональные артисты, студенты тайских вузов и старшеклассники из провинции Чонбури.

Гости увидят изделия ручной работы, текстиль, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства, смогут принять участие в мастер-классах художников и ремесленников. Гастрономическая зона представит блюда тайской кухни, в том числе том-ям.

Официальная церемония открытия начнется вечером 31 июля в 18:00 с участием посла Таиланда в России. Завершит первый день концерт народного артиста России Игоря Бутмана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.