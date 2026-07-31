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Новости

31 июля, 11:45

Политика

Новости мира: США рассчитывают, что ХАМАС начнет сдавать оружие

Новости мира: США рассчитывают, что ХАМАС начнет сдавать оружие

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ХАМАС частично начнет сдавать оружие в течение 2 недель, считают в США. Об этом сообщают источники агентства Associated Press. Подконтрольные палестинские формирования должны передать вооружение временным властям Газы. Это станет вторым этапом мирного урегулирования. При этом сроки разоружения основных подразделений пока не определены.

Число погибших в результате землетрясения в Японии достигло 35 человек. Еще более 120 жителей пострадали, сообщили власти префектуры Кумамото. На острове Кюсю без электричества остаются более 5 тысяч домов.

На севере Португалии около 800 человек тушат лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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