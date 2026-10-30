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Новости

30 октября, 11:30

Происшествия

В Балашихе девушка подожгла оборудование на вышке связи после звонка мошенников

В Балашихе девушка подожгла оборудование на вышке связи после звонка мошенников

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Восемнадцатилетняя жительница Королева подожгла оборудование на вышке связи в Балашихе по указанию телефонных мошенников. По данным правоохранителей, злоумышленница представилась сотрудницей отдела кибербезопасности и сообщила девушке о взломе аккаунта на "Госуслугах". Затем с ней связался лжеследователь и убедил выполнить его указания.

Девушка купила растворитель, приехала к вышке в микрорайоне Салтыковка, вскрыла ящик с проводами и подожгла оборудование. Деньги на такси и химикаты ей переводили организаторы схемы.

Подозреваемую задержали. Сейчас она находится под домашним арестом, расследование продолжается. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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