23 октября, 14:30Происшествия
Москвичи потеряли около 10 млн рублей при покупке iPhone в интернет магазине
В Москве около 200 человек пострадали от мошенников при покупке iPhone в интернет магазине "Айфон бери!". По предварительным оценкам, общий ущерб составил около 10 миллионов рублей.
Продавец предлагал скидки до 30% и обещал доставить телефоны напрямую из Дубая в течение месяца, но требовал полную предоплату. После перевода денег заказы отменяли под предлогом проблем с растаможкой, а сайт магазина исчез.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.