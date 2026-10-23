Москвичи потеряли около 10 млн рублей при покупке iPhone в интернет магазине

В Москве около 200 человек пострадали от мошенников при покупке iPhone в интернет магазине "Айфон бери!". По предварительным оценкам, общий ущерб составил около 10 миллионов рублей.

Продавец предлагал скидки до 30% и обещал доставить телефоны напрямую из Дубая в течение месяца, но требовал полную предоплату. После перевода денег заказы отменяли под предлогом проблем с растаможкой, а сайт магазина исчез.

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