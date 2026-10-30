30 октября, 11:00Мэр Москвы
Собянин: новая детско-взрослая поликлиника откроется в Некрасовке
В Некрасовке на улице Маршала Еременко скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.
Медицинский комплекс построили по индивидуальному проекту в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Здесь будут работать филиал городской поликлиники № 23, детская и детская стоматологическая поликлиники, женская консультация, а также травматологические кабинеты для детей и взрослых.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.