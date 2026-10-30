Собянин: новая детско-взрослая поликлиника откроется в Некрасовке

В Некрасовке на улице Маршала Еременко скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Медицинский комплекс построили по индивидуальному проекту в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Здесь будут работать филиал городской поликлиники № 23, детская и детская стоматологическая поликлиники, женская консультация, а также травматологические кабинеты для детей и взрослых.

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