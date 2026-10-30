30 октября, 08:45Мэр Москвы
Собянин: 170 БПЛА нейтрализовано на подлете к Москве с вечера 29 октября
Система ПВО отразила воздушную атаку беспилотников на столицу. На подлете к Москве нейтрализовали 170 БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
С вечера 29 октября до утра 30 октября в сторону Московского региона летели 862 БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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