Собянин: в День народного единства уличные парковки будут бесплатными

В День народного единства уличные парковки в Москве будут бесплатными. Только парковочные места за шлагбаумом останутся платными, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как уточнил мэр, 4 ноября оставить автомобиль без оплаты можно на улицах, где в обычные дни стоимость составляет от 40 до 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Праздничный период будет действовать только до полуночи, сразу после этого оплата и штрафы будут взиматься в режиме буднего дня.

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