Речному маршруту ЗИЛ – Печатники исполнилось 3 года

Второй регулярный речной маршрут ЗИЛ – Печатники запустили 3 года назад. За это время пассажиры совершили по нему около 1 миллиона 300 тысяч поездок, а электросуда выполнили свыше 67 тысяч рейсов. На маршруте работают 9 причалов, рядом с которыми живут более 700 тысяч москвичей. Речные трамваи курсируют ежедневно с 07:00 до 23:00 и связывают жилые кварталы с бизнес-центрами и городскими локациями.

Сейчас в Москве работают 4 регулярных речных маршрута, а всего пассажиры совершили на них свыше 4 миллионов поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.