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30 сентября, 19:30

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Московский зоопарк скорректирует график работы с 1 октября

Московский зоопарк скорректирует график работы с 1 октября

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Московский зоопарк скорректирует график работы. На зимний режим зоосад перейдет с 1 октября. Он будет закрываться раньше – войти можно будет только до 18:00 из-за сокращения светового дня. Некоторые виды животных на зиму уходят в спячку.

Белая медведица Айка и сотни других обитателей зоопарка осенью по-прежнему активны и ждут гостей. Манул по кличке Тимофей тоже подготовился к морозам, за время зажировки он прибавил почти 2 килограмма, рассказали сотрудники зоосада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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