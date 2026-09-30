Сумки и часы более чем на 4 млн руб обнаружили у пассажирки в Домодедово

Украшения, сумки и аксессуары более чем на 4 миллиона рублей обнаружили таможенники у пассажирки в аэропорту Домодедово.

33-летняя россиянка прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Женщину остановили на "зеленом" коридоре. Всего у нее обнаружили свыше 30 незадекларированных товаров. Причем одну из сумок пассажирка спрятала в брюки, объясняя это тем, что опасалась кражи брендовой вещи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.