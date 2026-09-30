Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:15

Происшествия

Сумки и часы более чем на 4 млн руб обнаружили у пассажирки в Домодедово

Сумки и часы более чем на 4 млн руб обнаружили у пассажирки в Домодедово

Эвакуация студентов прошла в РосУниМед и МТУСИ

Граждан России на подавшем сигнал бедствия рейсе Flydubai нет

Израиль рассмотрит инцидент на борту самолета Flydubai в том числе как теракт

В багаже россиянки в Домодедово обнаружили сумки и украшения на 4,2 млн рублей

Столичные вузы снова эвакуировали после сообщений об угрозах

"Московский патруль": рецидивист украл детское питание сразу после суда в Подмосковье

"Московский патруль": мужчину задержали после драки у бара на Тверской

"Московский патруль": в суд передали дело об убийстве директора лицея Мениса 24 года назад

Руферов из РФ судят в США за незаконное проникновение на крышу небоскреба в Нью-Йорке

Украшения, сумки и аксессуары более чем на 4 миллиона рублей обнаружили таможенники у пассажирки в аэропорту Домодедово.

33-летняя россиянка прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Женщину остановили на "зеленом" коридоре. Всего у нее обнаружили свыше 30 незадекларированных товаров. Причем одну из сумок пассажирка спрятала в брюки, объясняя это тем, что опасалась кражи брендовой вещи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина Гилева

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика