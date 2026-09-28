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28 сентября, 23:45

Безопасность

Тренировочные эвакуации в вузах проводят 2 раза в год

Тренировочные эвакуации в вузах проводят 2 раза в год

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Тренировочные эвакуации в вузах проводят 2 раза в год по приказу руководителя или ректора. Для таких учений заранее разрабатывают сценарий и план действий, назначают ответственных и определяют место сбора. Во время проверки оценивают состояние путей эвакуации, работу пожарной сигнализации и системы оповещения, а также наличие первичных средств пожаротушения.

При пожаре главная задача – как можно быстрее вывести людей в безопасную зону из-за быстрого распространения продуктов горения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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