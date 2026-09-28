Тренировочные эвакуации в вузах проводят 2 раза в год по приказу руководителя или ректора. Для таких учений заранее разрабатывают сценарий и план действий, назначают ответственных и определяют место сбора. Во время проверки оценивают состояние путей эвакуации, работу пожарной сигнализации и системы оповещения, а также наличие первичных средств пожаротушения.

При пожаре главная задача – как можно быстрее вывести людей в безопасную зону из-за быстрого распространения продуктов горения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.