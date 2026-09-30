Израиль рассмотрит инцидент на борту самолета Flydubai в том числе как теракт

Израиль рассмотрит инцидент на борту самолета Flydubai в том числе как попытку террористического акта. Об этом сообщили в израильских органах безопасности.

Ранее стало известно, что самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее сообщили, что между пилотами во время полета произошла драка.

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